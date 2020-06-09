***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır." gerekçesiyle karar düzeltmenin reddine karar verildiği duyurulmuştur. 10.05.2019 tarihli Özel Dururm Açıklaması ile karar düzeltmenin reddedilmesi ile temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararının kesinleşmiş olmasından dolayı inceleme eksiklikleri bulunduğu yönündeki bozma kararı gereği dosyanın Ankara 9. İdare Mahkemesi 2019/333 esasına kaydedildiği açıklanmış ve Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması yönünde karar verildiği, ilgili mevuat uyarınca da söz konusu keşif harcı ile bilirkişi avansının Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde Mahkeme veznesine yatırılmasına karar verildiği açıklanmıştır. 30 Aralık 2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile gelinen aşamada, 28 Eylül 2019 tarihinde tebliğ edilen bilirkişi raporuna yönelik Şirketimiz tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından, ek bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği duyurulmuş ve 13.02.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de ek bilirkişi raporunun 12 Şubat 2020 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiş olduğu ve söz konusu ek bilirkişi raporunda itirazlarımızın değerlendirildiği ve dava konusu yapıların toplam inşaat alanı ile F Blok'un bina yüksekliği hususlarında ilgili bilirkişi raporunda anılan Kurul kararı ve eki, vaziyet planı ve plan notlarına aykırılıklarının bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı bilgisinin alındığı açıklanmıştır. 05.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Davacı tarafın, en son hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ettiği ve yeni bir heyet oluşturularak, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettiği hususu paylaşılmıştır.En son 07.05.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından 11.03.2020 tarihinde, tebliğden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, bilirkişi raporu ve ek bilirkişi raporuna istinaden Şirketimiz lehine davanın reddine karar verildiği bilgisi 06.05.2020 tarihinde Şirketimize tebliğ edildiği hususu duyurulmuştu.Davacı tarafın temyize başvurduğu öğrenilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850216BIST