Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER


Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır." gerekçesiyle karar düzeltmenin reddine karar verildiği duyurulmuştur. 10.05.2019 tarihli Özel Dururm Açıklaması ile karar düzeltmenin reddedilmesi ile temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararının kesinleşmiş olmasından dolayı inceleme eksiklikleri bulunduğu yönündeki bozma kararı gereği dosyanın Ankara 9. İdare Mahkemesi 2019/333 esasına kaydedildiği açıklanmış ve Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması yönünde karar verildiği, ilgili mevuat uyarınca da söz konusu keşif harcı ile bilirkişi avansının Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde Mahkeme veznesine yatırılmasına karar verildiği açıklanmıştır. 30 Aralık 2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile gelinen aşamada, 28 Eylül 2019 tarihinde tebliğ edilen bilirkişi raporuna yönelik Şirketimiz tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından, ek bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği duyurulmuş ve 13.02.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de ek bilirkişi raporunun 12 Şubat 2020 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiş olduğu ve söz konusu ek bilirkişi raporunda itirazlarımızın değerlendirildiği ve dava konusu yapıların toplam inşaat alanı ile F Blok'un bina yüksekliği hususlarında ilgili bilirkişi raporunda anılan Kurul kararı ve eki, vaziyet planı ve plan notlarına aykırılıklarının bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı bilgisinin alındığı açıklanmıştır. 05.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Davacı tarafın, en son hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ettiği ve yeni bir heyet oluşturularak, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettiği hususu paylaşılmıştır.
En son 07.05.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından 11.03.2020 tarihinde, tebliğden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, bilirkişi raporu ve ek bilirkişi raporuna istinaden Şirketimiz lehine davanın reddine karar verildiği bilgisi 06.05.2020 tarihinde Şirketimize tebliğ edildiği hususu duyurulmuştu.
Davacı tarafın temyize başvurduğu öğrenilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850216


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.237
Değişim :  -0,37% |  -400,56
Açılış :  109.945  
Önceki Kapanış :  109.637  
En Yüksek
110.330 En Düşük
108.456
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 6,05 3.381.878 % 10,00  
YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6395 8,6828 % 0,33  
Frank 7,1379 7,1809 % 1,11  
Riyal 1,8071 1,8162 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 16,65  
Altın Gr. 375 375 4,58  
Cumhuriyet 2.430 2.460 25,10  
Tam 2.501 2.531 29,70  
Yarım 1.221 1.232 10,70  
Çeyrek 610 617 6,50  
Gümüş.Ons 17,65 17,68 -0,11  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,44 40,44 -0,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru