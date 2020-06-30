***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.04.2020 tarihinde kamuya açıklanan üç aylık finansal raporlarımızda belirtildiği üzere, Koronavirüs kaynaklı olarak Ankara Çankaya Projemizdeki bazı kiracılarımız faaliyetlerine Mart ayı ile Haziran ayı arasında ara vermiş olup, sektör uygulamalarına paralel olarak kapalı kaldıkları bu dönemde kira alınmamıştır. 01.06 2020 tarihinden itibaren faaliyete başlayan kiracılarımızın faaliyetlerinde önemli ölçüde düşüş gözlendiğinden, bazı kiracılarımızdan gelen talepler ve sektör uygulamaları dikkate alınarak 01.06.2020 tarihinden itibaren 3 – 7 aylık sürelerde geçerli olmak üzere %20 - % 35 arasında değişen oranlarda indirim yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu indirimler sonrasında, KDV hariç olarak ekspertiz kira değeri aylık toplam 110.329,50 TL, fiili kira tutarı toplam 111.848,61 TL olan gayrimenkullerimizden kira alınamayan dönemler ile birlikte 2020 yılı için alınmayan toplam kira tutarı yaklaşık 474 bin TL olarak hesaplanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853580BIST