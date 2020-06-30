***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 18:42
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.04.2020 tarihinde kamuya açıklanan üç aylık finansal raporlarımızda belirtildiği üzere, Koronavirüs kaynaklı olarak Ankara Çankaya Projemizdeki bazı kiracılarımız faaliyetlerine Mart ayı ile Haziran ayı arasında ara vermiş olup, sektör uygulamalarına paralel olarak kapalı kaldıkları bu dönemde kira alınmamıştır. 01.06 2020 tarihinden itibaren faaliyete başlayan kiracılarımızın faaliyetlerinde önemli ölçüde düşüş gözlendiğinden, bazı kiracılarımızdan gelen talepler ve sektör uygulamaları dikkate alınarak 01.06.2020 tarihinden itibaren 3 – 7 aylık sürelerde geçerli olmak üzere %20 - % 35 arasında değişen oranlarda indirim yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu indirimler sonrasında, KDV hariç olarak ekspertiz kira değeri aylık toplam 110.329,50 TL, fiili kira tutarı toplam 111.848,61 TL olan gayrimenkullerimizden kira alınamayan dönemler ile birlikte 2020 yılı için alınmayan toplam kira tutarı yaklaşık 474 bin TL olarak hesaplanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853580
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,48
|Açılış
|: 393,20
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4595
|8,5019
|% 0,63
|
|Frank
|7,2060
|7,2494
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|11,42
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.625
|-1,00
|
|Tam
|2.617
|2.630
|12,90
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,25
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-0,29
|
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