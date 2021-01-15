***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış işlemi bulunmamakta olup, yıl içerisinde bu nitelikte iki adet kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir. Buna göre portföyümüzdeki Levent Loft'ta bulunan gayrimenkullerimizden birisi Ekim 2020'de, diğeri ise Aralık 2020'de yıllık bazda toplam KDV hariç 165.763 TL (KDV dahil 195.600 TL) bedelle kiraya verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902704BIST