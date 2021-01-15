***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 18:42
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış işlemi bulunmamakta olup, yıl içerisinde bu nitelikte iki adet kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir. Buna göre portföyümüzdeki Levent Loft'ta bulunan gayrimenkullerimizden birisi Ekim 2020'de, diğeri ise Aralık 2020'de yıllık bazda toplam KDV hariç 165.763 TL (KDV dahil 195.600 TL) bedelle kiraya verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902704
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0861
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05438,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,66
|Açılış
|: 438,19
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4444
|7,4470
|% 1,17
|
|Euro
|9,0030
|9,0120
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,0923
|10,1429
|% 0,41
|
|Frank
|8,3334
|8,3836
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9781
|1,9881
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-16,50
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,94
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-1,34
|