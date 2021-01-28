***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 20:04
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca 2021 yılı için, portföyümüzdeki Ankara-Çankaya ve Elit Residence'ta yer alan gayrimenkullerimizin değerlemesini yapmak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine, porföyümüzdeki Levent Loft 2 (Bahçe), Kağıthane OfisPark'ta yer alan gayrimenkullerimizin ve Göktürk Arsa (200/1 Parsel)'in değerlemesini yapmak üzere Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve ayrnde şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektiren varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905665
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|ALCAR
|473,00
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|OTKAR
|386,20
|614.430.776
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|FADE
|7,59
|91.290.490
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|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
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|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
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|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
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|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
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|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
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|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
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|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
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|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3408
|7,3486
|% -0,88
|
|Euro
|8,9179
|8,9274
|% -0,56
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|Sterlin
|10,0613
|10,1118
|% -0,50
|
|Frank
|8,2410
|8,2907
|% -0,78
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% -0,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,60
|
|Altın Gr.
|434
|434
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
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|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,78
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|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,11
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|B. Petrol
|55,30
|55,30
|-0,23
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