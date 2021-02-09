***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 20:31
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çankaya/Kavaklıdere Mahallesi, İran Caddesi, 6049 Ada, 21 Parselde yer alan Ankara-Çankaya projesinden 28.12.2020 tarihli ekspertiz değeri KDV hariç 3.420.000 TL olan C Blok 23 no'lu bağımsız bölümün, satış bedelinin 1.100.000 TL'si peşin, kalan bedeli ise takip eden on ay içerisinde taksitler halinde tahsil edilmek üzere KDV hariç 3.474.576 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908743
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05417,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,12
|Açılış
|: 417,57
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.836.147
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.452.779
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.819.411
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|19.832.180
|% 9,99
|
|TACTR
|37,90
|3.881.120
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,14
|53.096.315
|% -9,49
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|PKENT
|1.811,90
|1.051.674
|% -8,95
|
|ATSYH
|6,40
|805.680
|% -8,18
|
|KOZAL
|137,50
|5.077.442.300
|% 2,31
|
|GARAN
|10,20
|2.463.618.201
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.460.925.831
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.083.753.444
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|560.911.970
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.072.735.255
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0679
|7,0697
|% -0,05
|
|Euro
|8,5683
|8,5770
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7340
|9,7828
|% 0,39
|
|Frank
|7,8920
|7,9395
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8798
|1,8892
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|6,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|0,42
|