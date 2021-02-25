***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDiğer A Grubu paysahiplerinin Şirket sermayesinde sahibi olduğu paylarının, Şirketimiz ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş'ye devrine ilişkin olarak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'den Şirketimize ulaşan açıklama ekteki şekildedir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913057BIST