***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 18:23
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Diğer A Grubu gerçek pay sahiplerinin Şirket sermayesinde sahibi olduğu paylarının, Şirketimiz ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş'ye devrine ilişkin olarak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'den Şirketimize ulaşan açıklama ekteki şekildedir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913442
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1297
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1162
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05415,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,09
|Açılış
|: 415,44
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4745
|7,4824
|% 1,76
|
|Euro
|9,0656
|9,0726
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,3814
|10,4335
|% 1,10
|
|Frank
|8,2099
|8,2593
|% 1,58
|
|Riyal
|1,9868
|1,9968
|% 1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|