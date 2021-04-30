***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara-Çankaya Projesi Ticaret Merkezi A Blok'ta yer alan, ekspertiz aylık kira değeri KDV Hariç 8.559,57 TL olan, 135 m²'lik kiralanabilir alanlı 5 nolu bağımsız bölümün, 5+1 yıl süre ile KDV Hariç aylık 10.331 TL kira bedeline ve her yıl bir önceki yılın 12 (oniki) aylık ÜFE+TÜFE ortalaması ile artış uygulamak suretiyle kiraya verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933573BIST