***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?arihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'den Şirketimize ulaşan II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi hakkındaki açıklama ve değerleme raporunun ilgili bölümü ekteki şekildedir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936662BIST