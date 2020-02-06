***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Seçim Yapınız 12,47Koç Grubu Seçim Yapınız 15,22Uni Credito Italiano S.p.A. Seçim Yapınız 9,72Orhun Kartal Seçim Yapınız 5,45Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 27.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yapı ve Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdürü, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 15.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırAHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.08.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSELİM KORAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.12.1996 İcrada Görevli Değil Yapı Kredi Koray GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Koray Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Evet 5 A Hisse Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırVEHBİ ERGİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Hun Enerji ve Teknik Yapı A.Ş. Ortağı, Koray İnşaat San. ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeERHAN ADALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.02.2020 İcrada Görevli Değil Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi),Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırM. SAİT TOSYALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Tat Konservecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi-ÜyeÖZGÜR MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Neptun Turizm A.Ş. CEO Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetim Komitesi-ÜyeKUTSAN ÇELEBİCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan/ Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817415BIST