***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNilay Özbir Muhasebe Müdürü 21.04.2016 +90-212 3801680 nozbir@yapikredikoray.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Orhun Kartal Seçim Yapınız 38,81Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 15.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırVEHBİ ERGİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Hun Enerji ve Teknik Yapı A.Ş. Ortağı, Koray İnşaat San. ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeÖZGÜR MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetim Komitesi-ÜyeAHMET SALAHATTİN ŞAKARCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.05.2021 Evet Bağımsız Üye DeğilHASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928965 Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936667BIST