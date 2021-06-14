***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/04/2021-29/04/2021-17/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanYAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Yeni UnvanKORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi09/06/2021AçıklamalarEsas sözleşme Şirket Ünvanı Başlıklı Madde 2 uyarınca şirkey ünvanı Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942285BIST