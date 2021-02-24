***YKGYO* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***YKGYO******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [YKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıYapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO)Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul Yatırım OrtaklığıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi40.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAçıklamalar bölümünde belirtilmiştirSatış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı12.179.872,00 TLBeher Pay Fiyatı2,4750 TL (1 TL nominal değerli paylar için)Toplam Tutar30.145.500,00 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)30,45Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,005İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,09Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiDevre konu şirket faaliyetlerinin Banka faaliyetlerine etkisi bulunmamaktadırSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıÖdemeler tamamlandığında hesaplanabilecektirVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKoray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYKGYO?nun mevcut ortakları arasındadırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/02/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli kararı ile Bankamızın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO sermayesinin %30,45'ini temsil eden 12.179.872,00 TL nominal değerli payların (10.404.000,00 TL'lik kısmı A Grubu, 1.775.872,00 TL'lik kısmı B Grubu) Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye, 18.270.000,00 TL'si devir aşamasında peşin ve 11.875.500,00 TL'si YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası (Taşınmaz) üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilmek üzere toplam 30.145.500,00 TL bedelle satılmasına, satış işlemine ilişkin Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Pay Devir Sözleşmesi imzalanmasına, pay devrinin gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Satış bedelinin ikinci taksiti için payların devri aşamasında gayrikabili rücu senet alınacak olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporunda belirlenen rayiç bedelinin %30,45'i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır. Devir işlemi başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu onayının alınması ile YKGYO genel kurulunda şirketin unvan değişikliğinin onaylanması koşulları olmak üzere belirli kapanış koşullarına tabidir.Bu karar çerçevesinde Pay Devir Sözleşmesi Bankamız ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında 24.02.2021 tarihinde imzalanmıştır.Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912499BIST