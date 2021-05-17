***YKGYO* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
17.05.2021 19:53
***YKGYO******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [YKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(YKGYO)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
40.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.05.2021
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
12.179.872,00 TL
Beher Pay Fiyatı
2,4750 TL (1 TL nominal değerli paylar için)
Toplam Tutar
30.145.500,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
30,45
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,004
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,09
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Devre konu şirket faaliyetlerinin Banka faaliyetlerine etkisi bulunmamaktadır
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Vergi sonrası net kar 8,6 Milyon TL. (bu tutar, açıklamalar kısmında ikinci taksit için belirtilen uyarlamalar çerçevesinde değişiklik gösterebilecek olup kesin tutar mali tablolara yansıtılacaktır)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
YKGYO'nun mevcut ortakları arasındadır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/02/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlgi: 24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayların alınmasını takiben, Bankamızın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO sermayesinin %30,45'ini temsil eden 12.179.872,00 TL nominal değerli payların (10.404.000,00 TL'lik kısmı A Grubu, 1.775.872,00 TL'lik kısmı B Grubu) Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye devri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
30.145.500,00 TL tutarındaki satış bedelinin 18.270.000,00 TL'lik kısmı Bankamıza ödenmiş olup, kalan 11.875.500,00 TL'lik kısmının ödemesi ise YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası (Taşınmaz) üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilecektir. Satış bedelinin ikinci taksiti için gayrikabili rücu senet alınmış olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporunda belirlenen rayiç bedelinin %30,45'i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır.
Pay devri neticesinde Bankamızın YKGYO sermayesinde payı kalmamış olup, YKGYO'nun bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, şirketin Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanının Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936651
BIST