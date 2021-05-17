***YKGYO* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***YKGYO******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [YKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıYapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(YKGYO)Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul Yatırım OrtaklığıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi40.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.05.2021Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı12.179.872,00 TLBeher Pay Fiyatı2,4750 TL (1 TL nominal değerli paylar için)Toplam Tutar30.145.500,00 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)30,45Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,004İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,09Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiDevre konu şirket faaliyetlerinin Banka faaliyetlerine etkisi bulunmamaktadırSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVergi sonrası net kar 8,6 Milyon TL. (bu tutar, açıklamalar kısmında ikinci taksit için belirtilen uyarlamalar çerçevesinde değişiklik gösterebilecek olup kesin tutar mali tablolara yansıtılacaktır)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKoray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYKGYO'nun mevcut ortakları arasındadırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/02/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız.Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayların alınmasını takiben, Bankamızın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO sermayesinin %30,45'ini temsil eden 12.179.872,00 TL nominal değerli payların (10.404.000,00 TL'lik kısmı A Grubu, 1.775.872,00 TL'lik kısmı B Grubu) Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye devri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.30.145.500,00 TL tutarındaki satış bedelinin 18.270.000,00 TL'lik kısmı Bankamıza ödenmiş olup, kalan 11.875.500,00 TL'lik kısmının ödemesi ise YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası (Taşınmaz) üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilecektir. Satış bedelinin ikinci taksiti için gayrikabili rücu senet alınmış olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporunda belirlenen rayiç bedelinin %30,45'i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır.Pay devri neticesinde Bankamızın YKGYO sermayesinde payı kalmamış olup, YKGYO'nun bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, şirketin Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanının Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936651BIST