***YKR* *AKM* *KLSER* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 09:30
***YKR******AKM******KLSER******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KLSER, YKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kaeseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174431
BIST
'
10:276.753
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 65,20
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.757
10:2726,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0087
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0146
En Düşük
26,8677
10:2729,9003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0609
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1032
En Düşük
29,8591
10:271.703,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.703,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.704,69
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ASTOR
|106,70
|1.575.901.034
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.105.710
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.791.776
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,30
|56.897.013
|% 9,98
|
|EDIP
|22,94
|38.488.243
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,74
|7.619.007
|% -6,51
|
|GRNYO
|8,51
|5.955.828
|% -5,86
|
|QNBFB
|49,48
|59.376
|% -4,29
|
|ASTOR
|106,70
|1.575.901.034
|% 10,00
|
|THYAO
|224,30
|1.354.050.844
|% 0,31
|
|TUPRS
|93,45
|1.032.020.639
|% 2,24
|
|EUPWR
|188,40
|863.780.027
|% 7,72
|
|ODAS
|10,86
|626.473.771
|% 4,93
|
|ZOREN
|4,21
|523.332.422
|% 5,51
|
|ODAS
|10,86
|626.473.771
|% 4,93
|
|EKGYO
|8,35
|389.279.431
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,25
|150.525.600
|% 1,35
|
|CEMAS
|2,02
|53.449.230
|% 2,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9425
|26,9594
|% -0,03
|
|Euro
|29,8776
|29,9003
|% -0,20
|
|Sterlin
|34,5925
|34,7659
|% 0,10
|
|Frank
|31,0187
|31,2056
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1649
|7,2008
|% -0,04
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.133
|11.257
|-52,00
|
|Yarım
|5.566
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,03
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|-0,55
|