***YKR* *AKM* *YKYAT* *KLSER*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKR******AKM******YKYAT******KLSER*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AKM, KLSER]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEk 1 - Şirket Esas Sözleşmesi Ek 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi Ek 3 - 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren mali yıllara ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Ek 4 - 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Ek 5 - 31 Mart 2023 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Ek 6 - 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren mali yıllara ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan alınan sorumluluk beyanı Ek 7 – 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan alınan sorumluluk beyanı Ek 8 – 31 Mart 2023 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan alınan sorumluluk beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172848BIST