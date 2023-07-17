***YKR* *AKM* *YKYAT* *KLSER*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKR******AKM******YKYAT******KLSER*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AKM, KLSER]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEk 11f - Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme Raporları - 2022-ÖZEL-809 Ek 11g - Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme Raporları - 2022-ÖZEL-ÇANAKKALE KEPEZ Ek 11h - Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme Raporları - 2023-ÖZEL-009-ÇANAKKALE ARSA Ek 11i - Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme Sorumluluk Beyanı Ek 12 - GFK Raporu ve Sorumluluk Beyanı Ek 13 - Borsa İstanbul A.Ş. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172859BIST