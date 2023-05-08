***YKR* *GRM* *AKM* *AKMEN* *BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***YKR******GRM******AKM******AKMEN******BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [BIENY, GRM, YKR]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.Paylarının Halka Arzına İlişkinFiyat Tespit Raporuekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148358BIST