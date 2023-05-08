***YKR* *GRM* *AKM* *AKMEN* *BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKR******GRM******AKM******AKMEN******BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BIENY, GRM, YKR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname - 2. Bölüm ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148336BIST