***YKR* *GRM* *AKM* *AKMEN* *BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKR******GRM******AKM******AKMEN******BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BIENY, GRM, YKR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 05.05.2023 tarih 25/528 sayılı toplantısında onaylanan ve 08.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu Platformu (www.kap.org.tr), ihraççı (www.bienseramik.com.tr) ve halka arza aracılık eden Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) internet sitelerinde duyurulan İzahnamenin 25.1.3.2. bölümünde sayfa 266 ve 267'de teminata kabul edilecek kıymetlerin teminat katsayılarında güncelleme yapılmıştır. Güncellenen sayfalar İlgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış ve SPK tarafından 10.05.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149561BIST