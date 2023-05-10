***YKR* *GRM* *AKM* *AKMEN* *BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.05.2023 15:40
***YKR******GRM******AKM******AKMEN******BIENY*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BIENY, GRM, YKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 05.05.2023 tarih 25/528 sayılı toplantısında onaylanan ve 08.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu Platformu (www.kap.org.tr), ihraççı (www.bienseramik.com.tr) ve halka arza aracılık eden Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) internet sitelerinde duyurulan İzahnamenin 25.1.3.2. bölümünde sayfa 266 ve 267'de teminata kabul edilecek kıymetlerin teminat katsayılarında güncelleme yapılmıştır. Güncellenen sayfalar İlgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış ve SPK tarafından 10.05.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149564
BIST
17:014.501
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|Değişim
|: -0,77%
|| -34,82
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En Düşük
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|BRSAN
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|290.787.996
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.880.270
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
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|% 9,90
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|TUKAS
|10,92
|176.969.564
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.753.699
|% -9,96
|
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|% -7,83
|
|ISCTR
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|4.437.658.667
|% 5,03
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|KCHOL
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|2.959.041.123
|% 0,63
|
|THYAO
|127,80
|2.204.310.715
|% -0,78
|
|SISE
|37,10
|1.926.937.426
|% -1,07
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|CWENE
|112,70
|1.805.243.022
|% -4,65
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|ISCTR
|12,73
|4.437.658.667
|% 5,03
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|YKBNK
|10,58
|1.676.953.393
|% 1,83
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|EKGYO
|5,51
|571.434.283
|% 0,36
|
|AKBNK
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|1.721.908.584
|% 1,20
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|DOHOL
|8,50
|584.619.594
|% -3,30
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,5361
|19,5413
|% 0,15
|
|Euro
|21,4654
|21,4704
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,6031
|24,7265
|% 0,18
|
|Frank
|21,9028
|22,0347
|% 0,35
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|Riyal
|5,1934
|5,2195
|% 0,10
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|2,47
|
|Altın Gr.
|1.281
|1.282
|4,83
|
|Cumhuriyet
|9.353
|9.494
|91,00
|
|Tam
|9.300
|9.541
|89,49
|
|Yarım
|4.588
|4.730
|71,00
|
|Çeyrek
|2.287
|2.358
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,14
|16,16
|0,08
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|B. Petrol
|76,17
|76,17
|-1,27
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Seans Raporu
17:01
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17:16SEKFK
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 827 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 4, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 37, 937.00 milyon TL de
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17:14EDIP
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 551, 381 adet işlem
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17:13DMSAS
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 826 adet işlem