***YKR* *YKYAT* *ISMEN* *ATAYM* *ISYAT* *TABGD* *ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***YKR******YKYAT******ISMEN******ATAYM******ISYAT******TABGD******ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, ISMEN, ISYAT, YKR, YKYAT]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 12/10/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-6 (Fon Kullanım Raporu) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206135BIST