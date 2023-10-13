***YKR* *YKYAT* *ISMEN* *ATAYM* *IYM* *TABGD* *ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKR******YKYAT******ISMEN******ATAYM******IYM******TABGD******ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, ISMEN, IYM, YKR, YKYAT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 12/10/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-1 (Şirket Esas Sözleşmesi) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206123BIST