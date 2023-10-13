***YKR* *YKYAT* *ISMEN* *ATAYM* *IYM* *TABGD* *ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.10.2023 18:03
***YKR******YKYAT******ISMEN******ATAYM******IYM******TABGD******ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, ISMEN, IYM, YKR, YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 12/10/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-5 (Bağımsız Hukukçu Raporu) Bölüm 2 ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206129
BIST
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18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
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|Önceki Kapanış
|: 8.259
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8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8221
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0964
|Açılış
|: 27,8400
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|Önceki Kapanış
|: 27,7900
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27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.722,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 56,37
|Açılış
|: 1.722,75
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|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
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1.723,15
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8004
|27,8221
|% 0,35
|
|Euro
|29,2302
|29,2731
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,6705
|33,8394
|% 0,03
|
|Frank
|30,7322
|30,9174
|% 1,08
|
|Riyal
|7,3912
|7,4282
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|58,23
|
|Altın Gr.
|1.721
|1.721
|54,72
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.591
|11.690
|263,00
|
|Yarım
|5.813
|5.868
|133,00
|
|Çeyrek
|2.898
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,31
|0,83
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|3,98
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Seans Raporu
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17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
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17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
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17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
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17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem