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***YKR* *YKYAT* *ISMEN* *ATAYM* *IYM* *TABGD* *ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

13.10.2023 18:05
***YKR* *YKYAT* *ISMEN* *ATAYM* *IYM* *TABGD* *ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafında


***YKR******YKYAT******ISMEN******ATAYM******IYM******TABGD******ATA*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, ISMEN, IYM, YKR, YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 12/10/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-8 (Makine Ekipman Değerleme Raporu ve Taşınmaz Değerleme Raporu - Türkiye) ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206137


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Yarım 5.813 5.868 133,00  
Çeyrek 2.898 2.934 66,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 0,94  
Gümüş Gr. 20,29 20,31 0,83  
B. Petrol 89,98 89,98 3,98  
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