***YKR* *YKYAT* *ISMEN* *ATAYM* *TABGD* *IYM* *ATA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***YKR******YKYAT******ISMEN******ATAYM******TABGD******IYM******ATA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, TABGD, YKR, YKYAT]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu (2. Bölüm,Sayfa 25-48 ) ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206272BIST