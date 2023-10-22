***YKR* *YKYAT* *ISMEN* *ATAYM* *TABGD* *IYM* *ATA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını
22.10.2023 14:58
***YKR******YKYAT******ISMEN******ATAYM******TABGD******IYM******ATA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, TABGD, YKR, YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, yüzde beşten fazla pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Yoktur 0 % 0 Yoktur Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208428
BIST