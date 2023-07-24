***YKR* *YKYAT* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***YKR******YKYAT******KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [KRPLS]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 4.fıkrası uyarınca hazırlanan Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174752BIST