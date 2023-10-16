***YKR* *YKYAT* *MHRGY*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
16.10.2023 13:09
***YKR******YKYAT******MHRGY*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi paylarının 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206660
BIST
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16:437.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,80%
|| -145,93
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:4327,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1178
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:4329,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1885
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:431.718,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.718,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:41
|POLTK
|12.096,70
|65.745.272
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.180,00
|22.357.460
|% 9,99
|
|GRTRK
|34,64
|74.594.854
|% 9,97
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|ESCAR
|181,90
|134.738.210
|% -9,46
|
|BYDNR
|35,44
|103.569.615
|% -9,13
|
|HATSN
|65,35
|250.293.912
|% -9,11
|
|YEOTK
|223,90
|1.118.381.691
|% -8,65
|
|KOZAL
|27,64
|5.254.273.727
|% 1,10
|
|TUPRS
|140,90
|4.121.157.068
|% -3,82
|
|YKBNK
|18,74
|2.176.684.700
|% 0,21
|
|ASTOR
|114,20
|2.058.004.647
|% -4,36
|
|ODAS
|12,86
|1.888.884.529
|% -4,03
|
|EKGYO
|7,47
|1.882.345.720
|% -2,23
|
|ZOREN
|6,22
|1.431.116.711
|% -0,32
|
|KOZAL
|27,64
|5.254.273.727
|% 1,10
|
|QUAGR
|6,34
|1.019.249.251
|% -5,65
|
|ODAS
|12,86
|1.888.884.529
|% -4,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8760
|27,8815
|% 0,42
|
|Euro
|29,3834
|29,3975
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,8080
|33,9776
|% 0,59
|
|Frank
|30,7542
|30,9394
|% 0,35
|
|Riyal
|7,4101
|7,4473
|% 0,42
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,70
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56GESAN
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 97.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 218, 978 adet işlem
-
16:55SEGYO
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 739, 843 adet işlem
-
16:54BRYAT
Yüzde -9.11 oranında düşüşle 2, 455.00 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 787 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 7, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 74 altında . İşlem hacmi 90, 844.00 milyon TL de
-
16:53LIDFA
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 380, 973 adet işlem