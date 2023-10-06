***YKR* *YKYAT* *MHRGY*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKR******YKYAT******MHRGY*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MHRGY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEk-3A Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren mali yıllarına/dönemlerine ilişkin Solo Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201273BIST