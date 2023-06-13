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***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.06.2023 18:09
***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası  Kanunu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca, Şirketimizin 2024 yılı hesap 
dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri 
yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un 
onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158440


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Yarım 4.801 4.890 -36,00  
Çeyrek 2.400 2.445 -18,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 -0,40  
Gümüş Gr. 17,95 17,97 -0,31  
B. Petrol 74,00 74,00 2,16  
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