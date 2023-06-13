***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.06.2023 18:09
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca, Şirketimizin 2024 yılı hesap
dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri
yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un
onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158440
BIST
18:055.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -159,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
18:0523,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0179
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
18:0525,5105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1557
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
18:051.475,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,34
|Açılış
|: 1.475,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|50.941,00
|2.648.932
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.129.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.961.933
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.163.823
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.742.432
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.743.083
|% -9,97
|
|ETYAT
|4,44
|3.138.084
|% -9,39
|
|BRSAN
|238,30
|973.999.617
|% -8,70
|
|EUKYO
|5,47
|8.599.189
|% -8,53
|
|THYAO
|177,80
|8.391.542.504
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|EREGL
|37,40
|4.356.360.468
|% -1,42
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,41
|2.287.417.345
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,75
|3.276.153.343
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,98
|2.660.048.482
|% -0,92
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6224
|23,6281
|% 0,07
|
|Euro
|25,4808
|25,5129
|% 0,62
|
|Sterlin
|29,6809
|29,8297
|% 0,74
|
|Frank
|25,9701
|26,1266
|% 0,32
|
|Riyal
|6,2828
|6,3143
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-16,06
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-12,69
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.801
|4.890
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.445
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|17,95
|17,97
|-0,31
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|2,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem