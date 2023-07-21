***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ait faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174022BIST