***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
21.07.2023 01:23
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ait faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174022
BIST
'
18:056.682
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 110,83
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
18:0526,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1480
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
26,8950
En Düşük
26,7332
18:0529,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0964
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:051.702,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.702,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.703,94
En Düşük
1.692,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|115,50
|361.600.272
|% 10,00
|
|TSKB
|5,72
|1.172.915.664
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.562.396
|% 10,00
|
|ECZYT
|184,80
|443.517.578
|% 10,00
|
|YEOTK
|132,00
|1.040.499.836
|% 10,00
|
|RALYH
|77,45
|265.283.134
|% -9,99
|
|EMKEL
|16,24
|408.888.862
|% -9,98
|
|EUYO
|16,41
|17.325.431
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|22.116.276
|% -9,96
|
|MAALT
|576,00
|94.038.584
|% -5,71
|
|THYAO
|225,20
|11.688.795.566
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.163.771.194
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|ASELS
|73,65
|5.603.771.274
|% 2,86
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,51
|5.173.960.891
|% 2,04
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|2,95
|988.808.319
|% 5,36
|
|ODAS
|9,80
|2.955.482.605
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8144
|26,8950
|% 0,55
|
|Euro
|29,8170
|29,9459
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,4440
|34,6167
|% 0,34
|
|Frank
|30,8612
|31,0471
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1319
|7,1677
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,85
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.155
|11.365
|56,00
|
|Yarım
|5.577
|5.709
|29,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.854
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,40
|0,09
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 868, 210 adet işlem
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17:58ALFAS
Yüzde 8.41 oranında artışla 664.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 873 adet işlem
-
17:57VAKFN
Yüzde 7.04 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 766, 443 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 89 artarak (% 1.19 ) 7, 294
-
17:56XU100
Endeks 6, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 137, 752.00 milyon TL de