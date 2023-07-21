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***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

21.07.2023 01:17
***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/07/2023
Karar Sayısı
2023/129
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın 30.06.2023 tarihi itibarıyla konsolide faaliyet raporuna  ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174021


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ONCSM 115,50 361.600.272 % 10,00  
TSKB 5,72 1.172.915.664 % 10,00  
INGRM 745,80 44.562.396 % 10,00  
ECZYT 184,80 443.517.578 % 10,00  
YEOTK 132,00 1.040.499.836 % 10,00  
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Frank 30,8856 31,0717 % 0,43  
Riyal 7,1372 7,1730 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 2,58  
Altın Gr. 1.703 1.703 8,34  
Cumhuriyet 11.493 11.666 -14,00  
Tam 11.148 11.357 48,00  
Yarım 5.574 5.705 25,00  
Çeyrek 2.787 2.852 12,00  
Gümüş.Ons 24,79 24,81 0,04  
Gümüş Gr. 21,40 21,43 0,12  
B. Petrol 79,59 79,59 -0,03  
Seans Raporu 18:05
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