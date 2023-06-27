***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
27.06.2023 10:30
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 500.000.000-TL (beş yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 21.06.2023 tarih ve 35/724 sayılı SPK ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162604
BIST
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11:025.733
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,08
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0225,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0570
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0228,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1190
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:021.603,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.603,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UFUK
|70,95
|2.548.493
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.373,30
|161.059.896
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|32.505.237
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|89.655.935
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|IMASM
|16,24
|327.294.614
|% -3,04
|
|GRSEL
|20,60
|9.676.318
|% -2,65
|
|MAKIM
|27,50
|4.939.870
|% -2,55
|
|EGPRO
|96,50
|17.412.876
|% -2,53
|
|MACKO
|88,25
|11.769.779
|% -2,32
|
|THYAO
|190,30
|1.835.800.446
|% -0,37
|
|ASTOR
|63,80
|1.531.839.307
|% 5,54
|
|KOZAL
|24,58
|610.505.710
|% -1,92
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|TOASO
|250,40
|447.725.274
|% 3,47
|
|ZOREN
|3,39
|225.613.684
|% 4,95
|
|EKGYO
|7,47
|371.305.683
|% 0,27
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|YKBNK
|13,04
|416.987.382
|% -0,69
|
|ODAS
|6,96
|183.920.483
|% 1,75
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9358
|25,9756
|% 0,28
|
|Euro
|28,3770
|28,4424
|% 0,46
|
|Sterlin
|32,8751
|33,0400
|% -0,11
|
|Frank
|28,8348
|29,0085
|% -0,14
|
|Riyal
|6,8825
|6,9170
|% -0,30
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.599
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.307
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.570
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,05
|0,02
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,05
|
Seans Raporu
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