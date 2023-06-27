***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden 500.000.000-TL (beş yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 21.06.2023 tarih ve 35/724 sayılı SPK ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162604BIST