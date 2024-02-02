***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
02.02.2024 12:02
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'ya yaptığımız 01.12.2023 tarihli ihraç limiti başvurusu ile 8.000.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesini ve başvuru formunu ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246384
BIST
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14:338.722
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 76,08
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
14:3330,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1229
|Açılış
|: 30,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
14:3333,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1178
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
14:332.012,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,31
|Açılış
|: 2.012,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|BALAT
|24,92
|2.243.845
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|33.534.430
|% 9,97
|
|EKOS
|62,95
|1.328.550.477
|% 9,96
|
|MEGMT
|50,00
|975.949.171
|% 9,94
|
|KBORU
|122,40
|74.555.064
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|36,92
|259.692.576
|% -7,47
|
|OTTO
|301,00
|909.238
|% -7,38
|
|MMCAS
|13,00
|1.630.596
|% -6,54
|
|CATES
|84,55
|2.792.984.622
|% -2,93
|
|BINHO
|574,50
|2.111.237.800
|% 0,35
|
|PGSUS
|770,00
|2.100.131.937
|% 1,05
|
|ASTOR
|124,60
|2.008.357.305
|% 4,71
|
|EKOS
|62,95
|1.328.550.477
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,17
|286.436.411
|% 3,83
|
|EKGYO
|10,12
|1.191.313.133
|% -1,17
|
|LRSHO
|2,50
|201.033.831
|% -4,94
|
|MOBTL
|5,48
|345.400.675
|% 1,48
|
|CEMAS
|5,07
|296.663.855
|% 3,47
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4510
|30,4565
|% 0,41
|
|Euro
|33,1635
|33,1753
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7391
|38,9333
|% 0,48
|
|Frank
|35,4501
|35,6637
|% 0,65
|
|Riyal
|8,1011
|8,1417
|% 0,39
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|926,12
|927,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,08
|985,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,07
|79,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,60
|2.055,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:33
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14:46ARSAN
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14:44ENERY
Yüzde 7.31 oranında artışla 154.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 774, 262 adet işlem
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14:43ALCAR
Yüzde 4.38 oranında artışla 1, 263.00 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 594 adet işlem