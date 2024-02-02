***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'ya yaptığımız 01.12.2023 tarihli ihraç limiti başvurusu ile 8.000.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesini ve başvuru formunu ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246384BIST