***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Belgesi SPK OnayıYetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024Ek AçıklamalarSPK'ya yaptığımız 07.08.2023 tarihli ihraç limiti başvurusu ile 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 yky ihraç belgesi onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193250BIST