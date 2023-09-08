***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.09.2023 17:28
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Belgesi SPK Onayı
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024
Ek Açıklamalar
SPK'ya yaptığımız 07.08.2023 tarihli ihraç limiti başvurusu ile 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yky ihraç belgesi onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193250
BIST