Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.02.2024 12:02
***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.01.2025

Ek Açıklamalar
SPK'ya yaptığımız 01.12.2023 tarihli ihraç limiti başvurusu ile 8.000.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yky İhraç Belgesi ve Eki (1).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246383


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:338.722
Değişim :  0,88% |  76,08
Açılış :  8.712  
Önceki Kapanış :  8.646  
En Düşük
8.658 En Yüksek
8.763
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 110,00 5.766.397 % 10,00  
BALAT 24,92 4.159.321 % 9,97  
BAYRK 46,10 51.087.697 % 9,97  
EKOS 62,95 1.328.961.037 % 9,96  
MEGMT 50,00 976.057.471 % 9,94  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Dolar 30,4510 30,4565 % 0,41  
Euro 33,1635 33,1753 % 0,36  
Sterlin 38,7436 38,9379 % 0,49  
Frank 35,4542 35,6678 % 0,66  
Riyal 8,1014 8,1421 % 0,40  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,22 23,25 % 0,66  
Platin 925,53 927,88 % 0,66  
Paladyum 980,04 983,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,10 79,10 % 0,66  
Altın Ons 2.055,24 2.055,52 % 0,66  
Seans Raporu 14:33
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru