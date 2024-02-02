***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.01.2025Ek AçıklamalarSPK'ya yaptığımız 01.12.2023 tarihli ihraç limiti başvurusu ile 8.000.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştıEklenen DökümanlarEK: 1 yky İhraç Belgesi ve Eki (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246383BIST