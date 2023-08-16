***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.08.2023 09:53
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings, 15.08.2023 tarihinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin mevcut notlarını teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185869
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
0
En Yüksek
0
18:0527,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0741
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.657,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.657,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% 0,00
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,00
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0554
|27,0643
|% 0,03
|
|Euro
|29,5674
|29,5883
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3320
|34,5042
|% 0,27
|
|Frank
|30,7045
|30,8895
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1939
|7,2300
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|4,22
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.099
|11.191
|7,00
|
|Yarım
|5.567
|5.622
|4,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,12
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|-0,41
|