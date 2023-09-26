***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit ederek görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir. Bu kararı takiben, 26 Eylül 2023 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin uzun vadeli yabancı para, uzun vadeli yerel para notlarını ve ulusal uzun vadeli notunu "B-" , "B" ve "A+" olarak teyit ederek, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197369BIST