***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.09.2023 15:57
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit ederek görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir. Bu kararı takiben, 26 Eylül 2023 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin uzun vadeli yabancı para, uzun vadeli yerel para notlarını ve ulusal uzun vadeli notunu "B-" , "B" ve "A+" olarak teyit ederek, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197369
BIST
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16:568.372
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 66,95
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:5627,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0633
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:5628,9072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0645
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:561.671,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.671,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TETMT
|2.594,90
|109.078.896
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|146.629.548
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|1.950.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.508.415
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.766.449
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|126.126.152
|% -9,94
|
|THYAO
|232,90
|9.524.537.732
|% 0,17
|
|TUPRS
|171,50
|9.436.717.750
|% 3,31
|
|SASA
|50,45
|9.269.628.330
|% 9,91
|
|ISCTR
|25,74
|5.643.350.337
|% 2,31
|
|HEKTS
|25,78
|4.840.492.144
|% 8,05
|
|ZOREN
|5,53
|3.769.879.708
|% 9,07
|
|KATMR
|2,34
|774.700.285
|% -5,65
|
|ADESE
|2,44
|765.766.449
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,07
|1.162.917.163
|% 0,99
|
|ODAS
|12,82
|3.138.206.585
|% 6,04
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2650
|27,2711
|% 0,24
|
|Euro
|28,9002
|28,9191
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,1206
|33,2867
|% -0,02
|
|Frank
|29,7405
|29,9197
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2475
|7,2839
|% 0,21
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.096
|11.173
|-25,00
|
|Yarım
|5.565
|5.610
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|-0,08
|
Seans Raporu
16:54
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17:09XU100
Endeks 8, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 149, 731.00 milyon TL de
-
17:09AYGAZ
Yüzde 8.47 oranında artışla 161.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 813 adet işlem
-
17:07ODAS
Yüzde 6.04 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 012, 972 adet işlem
-
17:06HEDEF
Yüzde 6.47 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 861 adet işlem
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASTOR