***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notunu "B" den "B+" a revize ederek görünümü ise "Durağan" dan "Pozitif" e revize etmiştir. Bu kararı takiben, 15 Mart 2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin uzun vadeli yabancı para notunu "B-" den "B" ye, görünümü ise "Durağan" dan "Pozitif" e revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259647BIST