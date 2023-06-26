***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2023 14:10
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 500.000.000-TL (beş yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 21.06.2023 tarih ve 35/724 sayılı SPK ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162174
BIST
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15:115.721
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 138,63
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:1125,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,7145
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:1128,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 0,9075
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
15:111.608,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 49,31
|Açılış
|: 1.608,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MERIT
|40,92
|19.898.454
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.198.979
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,38
|79.217.092
|% 9,77
|
|FORTE
|28,30
|624.791.974
|% 9,18
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.626,00
|43.242.112
|% -4,31
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|VERUS
|151,50
|18.830.257
|% -1,69
|
|YONGA
|28,00
|183.731
|% -1,48
|
|ASTOR
|59,95
|2.026.770.780
|% 7,25
|
|PGSUS
|611,40
|961.078.740
|% 1,33
|
|FORTE
|28,30
|624.791.974
|% 9,18
|
|ALFAS
|441,10
|578.354.671
|% 1,94
|
|IMASM
|16,21
|562.377.610
|% 6,43
|
|ODAS
|6,79
|426.474.759
|% 3,82
|
|IMASM
|16,21
|562.377.610
|% 6,43
|
|ASTOR
|59,95
|2.026.770.780
|% 7,25
|
|AKFYE
|11,22
|321.423.671
|% 5,65
|
|FORTE
|28,30
|624.791.974
|% 9,18
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9050
|25,9450
|% 2,83
|
|Euro
|28,2627
|28,3412
|% 3,31
|
|Sterlin
|32,8303
|32,9950
|% 2,66
|
|Frank
|28,9207
|29,0950
|% 3,16
|
|Riyal
|6,8846
|6,9192
|% 2,63
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,38
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|49,01
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.597
|10.871
|304,17
|
|Yarım
|5.143
|5.290
|263,00
|
|Çeyrek
|2.580
|2.645
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,81
|
|B. Petrol
|74,51
|74,51
|0,50
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26TTKOM
Yüzde 5.75 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 038, 499 adet işlem
-
15:25ARASE
Yüzde 7.08 oranında artışla 164.80 lira fiyatla işlem gören hissede 587, 867 adet işlem
-
15:24KAREL
Yüzde 6.72 oranında artışla 17.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 505, 993 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 75 artarak (% 2.55 ) 6, 393
-
15:23XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de