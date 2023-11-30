***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 20:22
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.07.2023 tarihinde yapılan Bursa ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 30.11.2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Güney Marmara Şubesi adres bilgisi: Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. Yapı Kredi Bölge Müdürlüğü NO: 25 İç Kapı NO:1 Osmangazi/BURSA Telefon: 0224 808 33 70, Fax: 0224 221 63 75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221378
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
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|Önceki Kapanış
|: 8.009
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7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0701
|Açılış
|: 28,8200
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|Önceki Kapanış
|: 28,9250
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28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,4909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,2728
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,8655
En Düşük
31,4424
18:051.888,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -13,33
|Açılış
|: 1.888,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
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1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
|
|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8523
|28,8593
|% -0,24
|
|Euro
|31,4671
|31,4909
|% -0,86
|
|Sterlin
|36,3206
|36,5027
|% -0,75
|
|Frank
|32,8231
|33,0209
|% -0,40
|
|Riyal
|7,6689
|7,7074
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,20
|25,23
|% 0,66
|
|Platin
|930,61
|934,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,14
|1.018,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,81
|80,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,67
|2.035,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
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