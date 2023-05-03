***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2023 13:47
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
SARUHAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
YILMAZ ARISOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
NEVİN İMAMOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
SERKAN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ÖNALDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146269
BIST
14:284.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -80,99
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2819,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2821,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1221
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:281.262,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.262,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:26
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.309.571
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.802.810
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.667.602
|% 7,30
|
|MRSHL
|528,00
|27.533.352
|% 6,54
|
|ORCAY
|6,84
|41.219.504
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|85.297.367
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|29.830.295
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.113.663
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|18.235.569
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,95
|4.561.749.134
|% -1,27
|
|THYAO
|126,20
|2.342.840.048
|% -0,08
|
|EREGL
|31,26
|1.496.004.922
|% -3,04
|
|KOZAL
|16,39
|1.457.376.842
|% -7,97
|
|TUPRS
|65,90
|1.270.953.872
|% 0,84
|
|EKGYO
|5,55
|505.094.057
|% -3,48
|
|KOZAL
|16,39
|1.457.376.842
|% -7,97
|
|YKBNK
|9,25
|582.310.767
|% -1,07
|
|EUPWR
|77,95
|4.561.749.134
|% -1,27
|
|ISCTR
|10,65
|513.549.835
|% -0,56
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4733
|19,4775
|% 0,08
|
|Euro
|21,5211
|21,5377
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2937
|24,4155
|% 0,42
|
|Frank
|21,8159
|21,9473
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1773
|5,2033
|% 0,07
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,68
|
|Cumhuriyet
|9.036
|9.172
|79,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.436
|4.529
|-82,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.271
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-2,16
|