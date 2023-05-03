***YKR* *YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2023 16:55
***YKR******YKYAT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
SARUHAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
YILMAZ ARISOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
NEVİN İPEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
SERKAN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ÖNALDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ERÜN Yönetim Kurulu Başkanı
SARUHAN YÜCEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVİN İPEK Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN ÜLGEN Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY Genel Müdür
ÖZDEN ÖNALDI Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146360
BIST