***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.01.2021 09:13
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E % 44,30847 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,717 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901430
BIST
10:271.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,92
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:277,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0421
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:279,0583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0412
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:27444,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 444,28
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TMSN
|17,64
|130.283.134
|% 9,98
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|FROTO
|163,30
|90.877.397
|% 9,97
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|26.953.105
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|GRNYO
|3,72
|7.106.481
|% -5,34
|
|SISE
|7,48
|377.481.395
|% 2,47
|
|GARAN
|10,64
|228.793.653
|% 1,33
|
|KARSN
|3,86
|221.755.398
|% 4,32
|
|KOZAL
|122,60
|204.002.128
|% 2,08
|
|FENER
|41,68
|186.302.921
|% 2,56
|
|SKBNK
|1,66
|108.762.662
|% 1,84
|
|KARSN
|3,86
|221.755.398
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,53
|132.389.482
|% 0,80
|
|SISE
|7,48
|377.481.395
|% 2,47
|
|IHLGM
|1,37
|65.593.787
|% 0,74
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4295
|7,4329
|% -0,69
|
|Euro
|9,0411
|9,0528
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0403
|10,0906
|% -0,49
|
|Frank
|8,3082
|8,3583
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9735
|1,9834
|% -0,77
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,83
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|55,99
|55,99
|0,33
|