***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.11.2021 16:56
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.22 maddesi uyarınca, 02.08.2021 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
YUKSELEN CELIK XHARZ 01/12/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980278
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3128
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
18:0514,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,4916
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
18:05762,59
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 27,59
|Açılış
|: 762,59
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
762,96
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.437
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1232
|13,1291
|% 2,44
|
|Euro
|14,9390
|14,9605
|% 3,40
|
|Sterlin
|17,4701
|17,5577
|% 2,79
|
|Frank
|14,2513
|14,3372
|% 3,14
|
|Riyal
|3,4850
|3,5025
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|22,49
|
|Altın Gr.
|762
|763
|27,59
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,40
|
|B. Petrol
|71,05
|71,05
|-2,17
|