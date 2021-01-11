***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.01.2021 16:52
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler YKSLN
12.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
YÜKSELEN ÇELIK YKSLN 44,30847 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900393
BIST
16:461.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:467,5205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1473
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:469,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1147
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:46442,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,71
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FROTO
|148,50
|227.488.863
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.784.191
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.275.942
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.031.117
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|2.971.474.328
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|TCELL
|17,00
|935.729.499
|% 0,89
|
|GARAN
|10,47
|935.642.561
|% -2,70
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|OZGYO
|2,70
|559.505.731
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,40
|510.897.468
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,37
|209.061.593
|% -2,14
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5156
|7,5220
|% 2,02
|
|Euro
|9,1277
|9,1373
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,0697
|10,1202
|% 0,99
|
|Frank
|8,3790
|8,4295
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9930
|2,0030
|% 1,72
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-12,76
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,21
|55,21
|-0,78
|
Seans Raporu
16:44
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16:58INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 794 adet işlem
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16:56SNPAM
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 522 adet işlem
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16:55GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 228 adet işlem
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16:54XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 496.00 milyon TL de
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16:54KRSTL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 072 adet işlem