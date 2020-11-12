***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
12.11.2020 15:21
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
GDK
İlgili Menkul Kıymet Adı
YKSLN.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
13/11/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
12/11/2021
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem gören Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 13/11/2020-12/11/2021 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde YKSLN.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888118
16:091.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.285
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|Önceki Kapanış
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|
1.304
En Düşük
1.276
16:097,7565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0380
|Açılış
|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 467,00
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474,56
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:09
|BFREN
|1.145,80
|44.853.004
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.938.785
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.529.536
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.191.976
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,76
|8.015.342.799
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,84
|2.810.505.628
|% 1,43
|
|KRDMD
|4,14
|2.775.015.955
|% 4,55
|
|THYAO
|11,93
|2.500.883.680
|% 1,27
|
|AKBNK
|6,28
|1.962.252.250
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,84
|2.810.505.628
|% 1,43
|
|GARAN
|8,76
|8.015.342.799
|% 3,06
|
|KRDMD
|4,14
|2.775.015.955
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,91
|647.191.343
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,28
|1.962.252.250
|% 0,96
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7429
|7,7565
|% -0,49
|
|Euro
|9,1469
|9,1566
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1223
|10,1731
|% -1,40
|
|Frank
|8,3985
|8,4491
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0536
|2,0639
|% -0,86
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-66,97
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,40
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
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