***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
12.11.2021 18:18
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
GDK
İlgili Menkul Kıymet Adı
YKSLN.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
15/11/2021
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
14/11/2022
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem gören Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 15/11/2021-14/11/2022 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde YKSLN.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977478
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0752
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9973
En Düşük
9,8824
18:0511,4327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0823
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4451
En Düşük
11,3199
18:05597,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,56
|Açılış
|: 597,81
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
598,48
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9712
|9,9736
|% 0,71
|
|Euro
|11,4190
|11,4401
|% 0,79
|
|Sterlin
|13,3429
|13,4098
|% 1,10
|
|Frank
|10,7943
|10,8593
|% 0,85
|
|Riyal
|2,6525
|2,6658
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|0,64
|
|Altın Gr.
|597
|597
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|0,07
|
|B. Petrol
|82,34
|82,34
|-0,53
|