***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduGDKİlgili Menkul Kıymet AdıYKSLN.EEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih15/11/2021Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih14/11/2022AçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem gören Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 15/11/2021-14/11/2022 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde YKSLN.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977478BIST