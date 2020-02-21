***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:03
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820698
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
0
En Düşük
0
18:056,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
18:056,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5982
En Düşük
6,5655
18:05320,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,75
|Açılış
|: 320,47
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,66
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|ARCLK
|19,61
|98.687.070
|% 0,00
|
|BRKO
|0,36
|1.040.682
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,65
|68.649.776
|% 0,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% 0,00
|
|PENGD
|4,09
|21.127.794
|% 0,00
|
|ARCLK
|19,61
|98.687.070
|% 0,00
|
|BRKO
|0,36
|1.040.682
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,65
|68.649.776
|% 0,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% 0,00
|
|PENGD
|4,09
|21.127.794
|% 0,00
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% 0,00
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% 0,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8517
|7,8911
|% 0,20
|
|Frank
|6,1889
|6,2262
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.632
|11,81
|
|Altın Gr.
|320
|320
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,70
|58,70
|-0,61
|